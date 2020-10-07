Сеул, , 14:48 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено «удвоить усилия» по распространению корейского языка за рубежом и популяризации корейской культуры с целью заложения основы для укрепления связей со странами-партнёрами. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил в социальных сетях.

В преддверии Дня корейской письменности, который отмечают в Южной Корее 9 октября, глава государства отметил, что корейский язык становится все более популярным за рубежом.

Он акцентировал внимание на том, что в 76 странах мира работают 213 центров корейского языка имени короля Седжона, а в Индии корейский язык ввели в качестве второго иностранного языка.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что с ростом популярности корейского языка в мире правительство страны будет продвигать программы поддержки обучения корейскому языку в странах-партнёрах Сеула по Новой южной и Новой северной политике.