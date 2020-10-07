Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Ограничения, введенные в Батуми для предотвращения распространения коронавируса, могут быть сняты после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 7 октября на брифинге сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

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"В случае с Батуми, как только мы увидим, что эпидемиологические цифры пойдут вниз, мы снимем и введенные там ограничения, такова наша тактика», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что в правительстве обсудят, как можно будет помочь туристическому сектору, который находится в кризисе из-за пандемии. Также Гахария пообещал, что в случае введения жестких ограничений, влияющих на доходы граждан, власти подумают, как можно будет помочь населению.

Стоит отметить, что в Батуми накануне маршем прошли протестующие против введенных в Аджарии ограничений. В регионе много курортов, и запрет на работу казино и развлекательных заведений вызвал возмущение среди работников в этой сфере. Несколько человек объявили голодовку. Сегодня массовую акцию протеста в Батуми пообещали повторить.

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