Токио, , 05:10 — REGNUM Внесение поправок в российскую Конституцию, запрещающих даже переговоры об отчуждении российской территории должно было остудить мечты тех, кто рассчитывал на какие-то территориальные приобретения в обмен на обещания дружбы, например, мечты Японии. Но японские политики решили не ослаблять напор. О том, почему реакция Токио была именно такой и как будет строить отношения с Россией новый японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

История переговоров России с Японией за последние несколько лет ярко показывает как в погоне за своей мечтой политики склонны неверно истолковывать позицию другой стороны. Да, президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года по версии японских СМИ «согласился» на вариант договора, на основании Советско-японской декларации 1956 года.

Но это предположение, казалось бы, не должно было сподвигать предыдущего японского премьер-министра Синдзо Абэ так безоглядно обещать согражданам «положительное решение проблемы северных территорий». Возможно, что именно поэтому Токио вновь заявил о намерении «заполучить Курилы», несмотря ни на что?

Читайте статью Анатолия Кошкина «В Японии пора понять, что курильское «окно Овертона» плотно закрыто».