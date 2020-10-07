Иерусалим, , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Об этом он написал в своём Twitter.

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"Я поздравил президента Путина с днем рождения. Продолжаем укреплять важные и хорошие отношения между нами», — написал он.

Нетаньяху добавил, что в ходе телефонного разговора он и Владимир Путин обсудили «вопросы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и продвижение двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин с 9:00 проводит разговоры по телефону с главами других стран, принимая поздравления с днем рождения и обсуждая международные вопросы.

Также он отметил, что во многих из разговоров обсуждаются актуальные вопросы двусторонних отношений и международной ситуации, и указал, что эти международные телефонные разговоры будут продолжаться в течение ещё какого-то времени.