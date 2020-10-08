Степанакерт, , 04:00 — REGNUM Ставка, которую делает Азербайджан на военное решение проблемы Нагорного Карабаха, может быть результатом до сих пор «подвешенного» статуса республики. Как ошибки в переговорах об урегулировании конфликта, совершенные со стороны России и Армении в 1997 году, усложняют теперешнее решение проблемы, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас срочной задачей является прекращение военных действий; Азербайджан, перешедший линию перемирия, должен быть остановлен. Но следует также предпринять шаги, которые помогут предотвратить подобные нападения.

Во-первых, это признание Нагорного Карабаха Арменией и Россией с последующим возвращением его как субъекта переговоров с Азербайджаном, как это было до 1997 года. Но и этим действия, которые могут помочь отстоять волю населения Нагорного Карабаха, не исчерпываются.

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