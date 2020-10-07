Элиста, , 14:23 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения и пожелал крепкого здоровья, внутреннего равновесия и профессионализма единомышленников.

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"Успехи нашего государства напрямую связаны с Вашей мудростью, лидерством, энергией, целеустремлённостью, умением вдохновлять и вести за собой команду соратников. Под Вашим руководством проходят и важнейшие преобразования во всех сферах жизни наших соотечественников, реализуются национальные проекты, укрепляются позиции Российской Федерации на международной политической арене. Всё это вызывает неподдельное чувство гордости за Россию и постоянное стремление вносить собственный вклад в её процветание», — говорится в опубликованном пресс-службой тексте поздравления.

Хасиков особо отметил, что выбранный главой государства курс по защите национальных интересов, гражданского согласия и сохранение духовных ценностей находит поддержку у миллионов россиян.