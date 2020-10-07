Москва, , 14:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин получил поздравление с днём рождения от первого президента СССР Михаила Горбачёва. Бывший политик пожелал главе государства успехов в работе по защите интересов России на мировой арене.

«В нынешнее ответственное, драматическое время вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире, — говорится в поздравлении , опубликованном на сайте Горбачёв-фонда. — Искренне желаю вам успехов на этом пути».

Также первый руководитель СССР выразил уверенность, что российский лидер продолжит и дальше проявлять присущие ему «целеустремленность и способность преодолевать трудности, неустанно заботясь о будущем России, благополучии её граждан».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путину — 68 лет: поздравления президенту России — трансляция»

Читайте также: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Бывший политик пожелал президенту РФ здоровья и сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Свои поздравления российскому лидеру, в частности, направили руководители Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Молдавии.