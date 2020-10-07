Варшава, , 14:15 — REGNUM Заместитель спикера польского Сейма (парламента) Рышард Терлецкий в начале заседания 7 октября объявил, что он представит ходатайство о наказании депутатов от партии «Конфедерация». Причиной послужило отсутствие на них защитных масок. Ранее в президиуме Сейма были достигнуты договоренности об обязательном ношении масок депутатами, а также об ограничении их числа на заседаниях. Об этом передает Dziennik.

В начале заседания вице-спикер Терлецкий напомнил, что президиум Сейма единогласно принял рекомендации, согласно которым все члены, присутствующие в зале пленарных заседаний и других залах, должны использовать маски. Он также добавил, что все партии и депутаты были об этом предупреждены. Кроме того, депутат заявил, что «Конфедерация», помимо прочего, нарушила и лимит на количество своих представителей в Сейме во время заседаний.

«Поэтому я предлагаю наказать этих депутатов денежными штрафами», — заявил Терлецкий.

Депутат от обвиненной «Конфедерации» Якуб Кулеша, который также был без маски, потребовал, чтобы Терлецкий предоставил правовое основание в отношении обязанности носить маски. «Вчера мы запросили правовое основание, но получили письмо, в котором говорится, что нет обязанности носить маски», — сказал Кулеша.

Терлецкий в ответ заявил, что «не давал слово Кулеше». «За нарушение договоренностей президиума Сейма вас оштрафуют», — объявил вице-спикер.