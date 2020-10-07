Москва, , 14:14 — REGNUM Российское руководство хотело бы большей результативности от переговоров с США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков продолжает контакты с американской стороной. Пока почти нет поводов для оптимизма.

«Нам хотелось бы, чтобы результативность этих контактов была выше, значительно. Здесь есть большие резервы», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Хельсинки состоялась третья с июня встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по вопросу продления ДСНВ, истекающего в начале 2021 года. Биллингсли по её итогам заявил о «важном прогрессе».

Читайте также: Биллингсли: на встрече в Хельсинки по ДСНВ достигнут «важный прогресс»