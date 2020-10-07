Баку, , 14:02 — REGNUM Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с обстрелом армянскими войсками нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«По факту обстрела нефтепровода возбуждено уголовное дело по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведение следствия поручено Следственному управлению генпрокуратуры», — говорится в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что военный конфликт на территории Нагорного Карабаха может быть урегулирован, но на условиях взаимности. Глава армянского правительства подчеркнул, что Армения готова идти на уступки в Нагорном Карабахе, если азербайджанская сторона сделает так же.