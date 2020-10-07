Москва, , 14:01 — REGNUM Законопроект, обязывающий медицинские организации сообщать сведения о лицах, личность которых не установлена, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

При этом, имея в виду, что причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией, в законопроекте используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности».

В правительстве отмечают, что такая формулировка уже применяется в законодательстве Российской Федерации, в частности, в федеральных законах «О полиции», «О биомедицинских клеточных продуктах».

Сейчас больницы и клиники обязаны сообщать в территориальные органы МВД сведения о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них определенных признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.

Статистика

По данным МВД России, в течение 2019 года в органы внутренних дел поступило 180 523 заявления о розыске без вести пропавших граждан, из них установлено местонахождение 163 328 лиц без заведения розыскного дела. В розыск объявлено 13 655 лиц. Всего с учетом прошлых лет в 2019 году разыскивалось 49 785 лиц, пропавших без вести. Количество неопознанных трупов, чья личность устанавливалась в течение 12 месяцев 2019 г., составило 15 613.

В 2019 году устанавливалась личность более 300 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе. В первом квартале 2020 года устанавливалась личность более 270 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе.