Минск, , 13:57 — REGNUM Находящаяся под арестом в минском следственном изоляторе представительница Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии Мария Колесниковаодобрила бойкотбелорусских товаропроизводителей и банков, поддерживающих режим Александра Лукашенко. Её видеообращение опубликовал вечером 6 октября Telegram-канал несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются, — заявила Колесникова. — Отныне мы можем не доверять белорусским банкам после всего произошедшего. У нас есть достаточные причины».

«Мы точно не пропадём. А что будет делать государство, которое станет изгоем для собственных граждан? Что будет делать государство, которому граждане объявили бойкот?», — сказала Колесникова.

С начала сентября она находится в минском СИЗО №1 МВД («Володарка»). По соседству находится СИЗО КГБ, в котором с июля находится экс-глава «Белгазпромбанка» Бабарико, в избирательный штаб которого входила Колесникова.

Во время президентской кампании 2020 года Колесникова как представительница штаба Бабарико вошла в объединённый штаб зарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Колесникова находится в одном следственном изоляторе с мужем Тихановской — популярным блогером Сергеем Тихановским.

В начале сентября Колесникову похитили неизвестные в центре Минска, доставили в учреждения спецслужб, а затем на границу с Украиной и попытались насильственно изгнать из Белоруссии. Оппозиционерка выбралась из следовавшего к украинскому погранпереходу автомобиля и вернулась к белорусским пограничникам. Там она была взята под стражу, а позже доставлена в Минск.

Описывая обстоятельства своего похищения и последующего ареста, Колесникова направила заявление в Следственный комитет Белоруссии, в котором констатировала: «В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально».

Читайте подробности: Белорусские оппозиционеры уличили Лукашенко во лжи

Из заявления в СК следует, что сентября сотрудники МВД и КГБ незаконно отказывали Колесниковой в информировании о происходящем её адвоката и отца, не реагировали на заявления о незаконном похищении и попытке незаконного насильственного выдворения на Украину.

Колесникова записала опубликованное видеообращение до своего похищения, произошедшего 7 сентября. После отказа покидать Белоруссию её предъявили обвинения в призывах к захвату власти в Белоруссии по ч. 3 ст. 361 Уголовного Кодекса республики. Такие же обвинения предъявлены другим членам Координационного совета, оставшимся в постсоветской республике.