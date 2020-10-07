Москва, , 13:59 — REGNUM Россия обязана защищать Армению как члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в отношении Нагорного Карабаха такого обязательства нет. Об этом сообщил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он ответил на вопрос, в каком случае Россия готова отправить свои войска в зону нагорно-карабахского конфликта. Представитель Кремля напомнил, что страны — участницы ОДКБ обязаны встать на защиту той из них, которая подвергается какой-то агрессии, нападению извне.

Однако президент РФ Владимир Путин ранее чётко пояснил: обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах. А подтверждений тому, что бои идут на территории Армении, нет.

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