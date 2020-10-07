Сеул, , 13:57 — REGNUM 6 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая совместную борьбу с коронавирусом и ситуацию на Корейском полуострове.

В рамках разговора президент Узбекистана выразил благодарность южнокорейскому правительству за помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, за отправку в Узбекистан врачей и предоставление необходимых медикаментов.

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости начала переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и привлечения южнокорейских компаний в энергетические проекты Узбекистана.

Известно, что разговор состоялся по инициативе президента Узбекистана, который отложил свой визит в Южную Корею из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.