Москва, , 13:48 — REGNUM Ситуация в Нагорном Карабахе была одной из тем телефонного разговора, который провели 7 октября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Песков подтвердил, что лидеры действительно беседовали по телефону. Вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, они обсудили коротко. Алиев поздравил Путина с днём рождения.

«Диалог будет продолжен», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, о телефонном разговоре глав России и Азербайджана ранее проинформировала пресс-служба Алиева.

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