Москва, , 13:46 — REGNUM Очередные смутные события в Киргизии — результат проявления пока еще слабой и не совсем прозрачной государственности и слабого экономического потенциала страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Казалось бы, никто не заинтересован в проблемах у соседей. Но нужно отчетливо понимать, что когда одна власть насильно сменяет другую, в обществе отсутствует единство, а экономика зависит от копеечных вливаний на уровне 100−200 млн долларов, то в этом случае на страну обращают внимание «коршуны-тяжеловесы», имеющие свои политические и экономические интересы.

Экономическая и политическая повестка Киргизии, да и других молодых по истории государственности стран СНГ пристально изучается в ЕС, Турции, США, Китае.

Все они преследуют свои цели — развитие сотрудничества, усиление в культурных и религиозных связей и, наконец, создании хаоса вдоль границ с Россией.

На сегодняшний день Россия демонстрирует слабую политическую и экономическую линию в СНГ. Позиция властей в этом вопросе будет с высокой вероятностью пересмотрена уже в ближайшее время.

Продуманные сценарии на развитие хаоса уже реализуются в Белоруссии и Киргизии, важных для нас странах — участниках ЕАЭС», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин надеется, что текущая политическая турбулентность в Киргизии завершится «быстро без каких-либо потерь».

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