Москва, , 13:46 — REGNUM Министерство иностранных дел России считает недопустимым решение об открытии курортной части Вароши кипрского города Фамагуста. Об этом 7 октября сообщается на сайте МИД РФ.

«Серьёзную озабоченность вызывают заявления об открытии части Вароши — закрытого района города Фамагусты (Республика Кипр). Считаем недопустимыми решения по открытию территории Вароши», — говорится в комментарии российского ведомства.

В МИД России подчеркнули, что односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совбеза ООН, создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1974 году вооруженные силы Турции осуществили операцию «Аттила», высадившись на Кипре. 15 августа того же года они заняли Варошу. Ее греческому населению было предписано покинуть город, а возвращаться — запрещено. В мае 1984 года была принята Резолюция 550 Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что попытки заселения любой части Вароши кем-либо, кроме её жителей, недопустимы.