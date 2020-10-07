Москва, , 13:42 — REGNUM Президентские законопроекты о правительстве РФ и Конституционном суде Госдума может обсудить в первом чтении на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, законопроекты поддержал комитет Госдумы по госстроительству, сообщил его глава Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Инициативы внесены в рамках реализации новых положений Конституции, в частности, предполагают изменение формирования правительства РФ, новые полномочия в области соцзащите, здоровья и семейного благополучия.

Законопроект о КС дает возможность Суду по запросу президента РФ проверять конституционность законопроектов и принятых законов — до их подписания президентом, а также законов субъектов РФ — до их обнародования главой региона. Также документ разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.

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