Киев, , 13:42 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, согласно которому украинским СМИ будет запрещено ставить под сомнение так называемую «российскую агрессию» в Донбассе. Законопроект №4188 опубликован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины получит возможность штрафовать телеканалы в случае подобных «нарушений», а если те не исправятся — чиновники смогут обратиться в суд для лишения СМИ соответствующих лицензий.

При этом каналы не несут ответственности, если «крамольные мысли» высказываются гостями студии в прямом эфире.

Напомним, постулат о «российской агрессии» в Донбассе постоянно транслируется украинскими СМИ для того, чтобы снять с Киева ответственность за разжигание войны в Донбассе, а также для того, чтобы не признавать конфликт гражданским. При этом РФ в действительности не является стороной конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вымышленную «российскую агрессию» одним из главных «просчётов Кремля» в отношении Украины. По его мнению, российские власти хотят вернуть Украину в новый Советский Союз.

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