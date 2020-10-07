Москва, , 13:27 — REGNUM Война на Кавказе выгодна глобалистам, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

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«Бойня на Кавказе выгодна именно глобалистам, которые посчитали было, что они — навсегда хозяева мира. Но они обожглись в Сирии, не справились в Латинской Америке, да и взорвали изнутри США. Поэтому сейчас они поджигают один конфликт за другим вокруг России», — заявил Зюганов.

Военного решения проблемы в Нагорном Карабахе нет, надо решать всё за столом переговоров, и от России многое зависит, уверен парламентарий.

«Агрессивные силы Запада начинают раздувать один конфликт за другим. В этом есть своя жуткая логика. Глобальный капитал, который спасся в 91-м году после предательского разрушения СССР и который питался ресурсами убитой огромной страны, вновь нуждается в кровавом хаосе. Даже во внешне благополучной Америке идёт схватка между глобалистами и национальным капиталом», — добавил он.