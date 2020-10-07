Москва, , 13:24 — REGNUM В России наблюдается улучшение ситуации с защитой молодёжи от деструктивного контента в интернете. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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"Деяния в отношении несовершеннолетних в текущем году сократились на 17%. Эта цифра существенна, но она никоим образом не даёт возможности нам расслабляться», — заявил Колокольцев.

«Для защиты подростков от влияния деструктивного контента осуществляется в постоянном режиме мониторинг сети интернет, и могу сказать, что в прошлом году по инициативе Министерства внутренних дел заблокированы были более 80 тыс. ресурсов, в том числе различные сообщества по вербовке в радикальные объединения», — подчеркнул он.