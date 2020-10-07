Москва, , 13:23 — REGNUM Российская энергетическая компания «Газпром» принципиально не согласна с решением польского регулятора UOKiK о наложении штрафа около €6,467 млрд и оспорит это в суде. Об этом 7 октября говорится в сообщении «Газпрома».

""Газпром» намерен воспользоваться правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Польши», — приводит текст сообщения ТАСС.

Также в нем указывается, что решение UOKiK о наложении штрафа не является подлежащим исполнению при обжаловании до принятия судом соответствующего решения.

Кроме того, в сообщении отмечается, что решение польского регулятора является нарушающим принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа говорит о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на компанию «Газпром» в рамках дела «Северного потока — 2» штраф в размере около €6,467 млрд.

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