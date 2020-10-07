7 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Если оценка участия сирийских наемников в карабахской войне станет доминирующей, то страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут выступить с проектом создания вооруженной коалиции и провести соответствующее решение через Совет Безопасности ООН. В сентябре ООН опубликовала доклад, в котором описаны самые разные преступления боевиков Сирийской национальной армии — похищения, изнасилования и вымогательство — против курдов, христиан и других меньшинств в Сирии.

Станислав Тарасов, , 13:17 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Баку с рабочим визитом. Он провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и был принят президентом страны Ильхамом Алиевым.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В любой иной ситуации такой визит, учитывая тесное стратегическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, можно было бы отнести к событию ординарного значения. Однако в условиях карабахской войны появление Чавушоглу в Баку насыщается серьезными смыслами, которые не вмещаются в публичные заявления главы МИД Турции о том, что он решил таким образом проявить солидарность и поддержку Азербайджану. Поскольку детали бакинских переговоров не преданы гласности, некоторые местные эксперты высказывают предположения, что Чавушоглу согласовывал с Азербайджаном «действия в дипломатической плоскости, чтобы нейтрализовать давление Армении и других стран на Азербайджан». Мы же отметим то, что Чавушоглу появился в Баку буквально на следующий день после переговоров в Анкаре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых наряду с войной в Сирии, противостоянием в Ливии, спорами по Восточному Средиземноморью обсуждалась и война в Нагорном Карабахе. Существуют серьезные основания предполагать, что Столтенберг высказал турецкой стороне определенные суждения, которые Чавушоглу решил довести до сведения руководства Азербайджана.

Существующий фактический материал позволяет реконструировать ситуацию, связанную с карабахской войной, в которой стали появляться новые серьезные элементы. Прежде всего, это совместное заявление президентов США, России и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором страны-сопредседатели выступили с призывом к конфликтующим сторонам прекратить войну и приступить к переговорам в прежнем формате с участием Минской группы ОБСЕ. Затем с соответствующим совместным заявлением выступили и главы МИД стран-сопредседателей. Однако, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, вернуть «новое дыхание» в деятельность МГ ОБСЕ, когда она потерпела дипломатическое поражение, оказавшись не в состоянии предотвратить переход нагорно-карабахского конфликта в фазу «горячего противостояния», одними заявлениями не удастся. Тем более что нынешняя война в Нагорном Карабахе — это не вооруженный инцидент типа апреля 2016 года, когда главным образом Москве, но с поддержкой Вашингтона и Парижа удалось быстро положить конец военным действиям между армянами и азербайджанцами.

С того времени многое изменилось. И не только в Армении и Азербайджане, но и на Ближнем Востоке, да и на международной арене. Сейчас война в Нагорном Карабахе начинает серьезно влиять на ситуацию далеко за пределами Закавказья. Более того, если раньше фактически только Россия воспринималась в качестве единственной гарантии региональной безопасности, то теперь Баку стал вводить в эту систему своего союзника — Турцию. Кстати, аналитики Frankfurter Allgemeine Zeitung считают, что «именно поддержка Анкары стала решающим фактором для попытки президента Азербайджана Ильхама Алиева осуществить звучавшую на протяжении многих лет угрозу отвоевать Нагорный Карабах». Это означает, что ни одна из стран — сопредседателей МГ ОБСЕ уже не в состоянии одновременно влиять на политику Азербайджана и Армении. Но и Турция, опасаясь испортить отношения с Россией, воздерживается от прямого участия на стороне Азербайджана в карабахской войне. Она решила использовать в качестве прокси-армии в Нагорном Карабахе сирийских наемников-джихадистов.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе принимают участие сирийские джихадисты из Турции и что это «может изменить расклад сил», Алиев стал категорически опровергать эту информацию, требуя от Парижа предоставления «доказательств» и принесения Азербайджану «публичных извинении». Но затем информацию Макрона подтвердили представители американской разведки и Службы внешней разведки России. Это наводит на мысль, что страны — сопредседатели Минской группы начинают по-другому политически квалифицировать войну в Нагорном Карабахе, оценивая ее как один из фронтов в «борьбе с джихадизмом». Если такое суждение станет доминирующим, то они могут выступить с проектом создания военной коалиции и провести соответствующее решение через Совет Безопасности ООН. В сентябре ООН опубликовала доклад, в котором описаны самые разные преступления боевиков Сирийской национальной армии — похищения, изнасилования и вымогательство — против курдов, христиан и других меньшинств в Сирии. При реализации этого сценария Азербайджан окончательно теряет Нагорный Карабах.

Так что Чавушоглу было что обсуждать на переговорах в Баку, ведь стратегическим союзникам сейчас противостоит не одна Армения. Но условия, при которых конфликтующие Баку и Ереван согласятся на мирные переговоры, не просматриваются. Однако все понимают, что мировое сообщество стало тяготеть к изменениям для обеспечения прочного мира в регионе.