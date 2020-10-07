Москва, , 13:13 — REGNUM В России резко растёт число совершаемых киберпреступлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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«По итогам января-сентября 2020 года существенный рост зафиксирован поставленных на учёт IT-преступлений в целом по РФ — 363 тыс. кибепреступлений. Это на 77% больше, в каждом пятом регионе РФ их число увеличилось в два и более раза. Удельный вес таких криминальных деяний в числе всех зарегистрированных преступных посягательств возрос до 23,6%», — заявил Колокольцев.

«Это очень серьёзная проблема. Она многоплановая. Она зависит не только от органов внутренних дел. Здесь и наши коллеги из Федеральной службы исполнения наказания ряд мер предпринимает, чтобы в местах исполнения наказаний меньше был доступ к мобильной связи… и банковские органы у нас принимают необходимые меры для повышения барьера доступа к контенту», — указал он.