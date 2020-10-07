Минск, , 13:11 — REGNUM Сын председателя исполкома Витебска вечером 6 октября покинул ИВС, где отбывал 13 суток за участие в оппозиционных протестных манифестациях, проходивших в Минске. Отбывал наказание представитель «золотой молодёжи» в Жодино, куда свозят арестованных со всей республики.

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Филипп Зарянкин примкнул к противникам бессменного правления Александра Лукашенко, который назначил его отца Вадима Зарянкина начальником исполкома областного центра. В должности чиновник пробыл менее года. Его сын учится в минском Белгосуниверситете.

Массовые протестные выступления охватили более полусотни белорусских городов с 9 августа после закрытия избирательных участков. Участковые комиссии отказались обнародовать протоколы голосования на выборах президента. Гава Центризбиркома Лидия Ермошина (назначена на должность Александром Лукашенко) объявила о победе Лукашенко.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентское кресло бессменно занимает Лукашенко. он жестоко подавляет многотысячные протестные выступления, которые проходят по выходным.