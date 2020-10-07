Минск, , 13:08 — REGNUM Международные резервные активы Белоруссии на 1 октября составили $7,321 млрд в эквиваленте. Нацбанк республики констатировал продолжение их снижения.

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«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн. долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота», — пояснил ситуацию госрегулятор.

Нацбанк проинформировал: на пополнение ЗВР направлялись приобретенная им валюта на бирже, «а также поступление иностранной валюты в бюджет».

Напомним, на 1 января ЗВР Белоруссии оценивались в $9,243 млрд. Таким образом, с начала года ЗВР Белоруссии сокращены на фоне падения ВВП, валютной выручки от сокращённого экспорта и массового снятия средств с депозитов.

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