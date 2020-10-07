7 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Демонстративное и системное поощрение Эрдоганом военных преступлений Азербайджана под руководством Ильхама Алиева против человечества в ходе террористической агрессии против Республики Арцах преследует также цель окончательно сделать Алиева изгоем и нерукопожатным в мире, дабы еще более поставить его под турецкий контроль.

Рубен Заргарян, , 13:07 — REGNUM Безрассудно провозглашая Республику Арцах (Нагорный Карабах) в качестве главного противника, развязав очередную террористическую агрессию против цивилизации в тесном союзе с Турцией и международными террористическими группами, азербайджанская политическая элита загнала собственную страну в опасную ловушку, в тупик, который в недалеком будущем станет источником весьма серьезных проблем, угрожающих суверенитету и государственности Азербайджана. Речь идет об устойчивом системном усилении контроля Турции и управляемых ею террористических организаций над Азербайджаном.

Алиев и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Учитывая неумные амбиции турецкого лидера, поворот турецкой экспансии в сторону Азербайджана становится фактом. Азербайджан уже находится под внешним управлением Турции. Турецко-азербайджанский лозунг «Одна нация — два государства» трансформировался в Турции в формулу «Один народ — одно государство». Всё это является повтором лозунга гитлеровской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер», под которым в свое время Гитлер осуществил аншлюс (аннексию) Австрии, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит аншлюс Азербайджана.

Более 150 высших офицеров турецкой армии осуществляют управление азербайджанской армией. Уже с 2016 г. высокопоставленные офицеры ВС Турции получили высокие должности в минобороны Азербайджана. Под видом военных учений Турция взяла под контроль территорию Азербайджана.

Турция решила избавиться от неугодного главы азербайджанского генштаба и добилась отстранения от службы генерала Нежметтина Садыхова. Поводом для такого решения стало недовольство Садыхова фактической передачей рычагов управления вооруженными силами Азербайджана туркам. Когда Турция внедрила в Азербайджан своих кураторов-надсмотрщиков, Садыхов подверг критике позицию властей своей страны. «Если мы отдаем туркам армию, может, и жен своих тоже?» — сказал он прямо в ходе совещания.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Нежметтин Садыков(слева) на заседании НАТО Mod.gov.az

Есть масса свидетельств пренебрежительного отношения турецких чиновников к азербайджанцам как людям второго сорта. 15 августа 2019 г. турецкий профессор истории Ильбер Ортайлы, читая перед студентами лекцию об Османской империи, когда речь зашла об азербайджанцах, сказал следующее: «Нет и не было среди тюрок такого народа, как азербайджанцы. Это новосозданный народ, и их создал невежественный грузин Сталин из своего хыяра». В турецком языке «хыяр» — это оскорбление.

Демонстративное и системное поощрение Эрдоганом военных преступлений Азербайджана под руководством Ильхама Алиева против человечества в ходе террористической агрессии против Республики Арцах преследует также цель окончательно сделать Алиева изгоем и нерукопожатным в мире, дабы еще более поставить его под турецкий контроль.

Тотальные мобилизации коренных народов Азербайджана — лезгин, талышей, аварцев, цахуров, татов — в азербайджанскую армию и отправка именно их на передовую преследуют цель обескровить те народы, которые могут оказать самое серьезное сопротивление турецким планам полного контроля над Азербайджаном.

Весьма показательно, что после заявления президентов России, США, Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — с наплевательским ответом выступил не Алиев, а Эрдоган. Таким образом, турецкий президент фактически узурпировал функции главы Азербайджана и дал прямой приказ Алиеву продолжать агрессию.

Турция мечтает о возврате к тем временам, когда турецкий генерал Нури-паша являлся полновластным хозяином порожденной Турцией так называемой «Азербайджанской Демократической Республики» 1918 года.

Нури-паша со своим адъютантом в Баку. 1918 год

В анализе Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ от 20 июля 2020 г. констатируется: «Исследуя ситуацию с шараханьем Алиева в объятия Эрдогана, нужно понять, как Ильхам Гейдарович дошёл до жизни такой. Где у него возникли проблемы и почему он решил так рисковать, ведь возможности Турции устроить ему азербайджанский майдан и поставить своего наместника намного превышают возможности других стран».

Протурецкие террористы, переброшенные Турцией с Ближнего Востока в Азербайджан для войны против Республики Арцах, подчиняются в первую очередь турецким генералам. Они могут быть использованы Эрдоганом для захвата власти в Азербайджане и отстранения Алиева, тем более что правящий в Азербайджане клан Алиевых имеет курдское происхождение, и полного доверия у Эрдогана к нему нет.

Следует отметить, что протурецкие террористы ненавидят шиитов больше, чем христиан и евреев, известен лозунг протурецких террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «закопаем шиитов в землю», а в Азербайджане живет большое количество шиитов (до 40%). Произошли столкновения азербайджанцев с протурецкими наемниками. Дошло до того, что бакинской администрации даже пришлось послать подразделения спецназа на усмирение своих террористических союзников.

Глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предлагает поразмыслить, а является ли Азербайджан независимым. «И имеем мы дело всё ещё с Азербайджаном, или уже с турецким протекторатом? А может быть, и с колонией?» — задал обоснованный вопрос политолог. Он считает, что политика Турции направлена на создание единого пространства, по которому можно было бы вести транзит энергоресурсов Каспийского моря. Причем когда не станет Алиева во главе Азербайджана, эти планы Анкаре удастся осуществить.

Таким образом, в тройственном террористическом союзе Турция — Азербайджан — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) происходят изменения в сторону не только полной интеграции Турции с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и ползучей аннексии (аншлюса) Азербайджана.

Очевидно, что факт полного контроля и управления Турции над Азербайджаном окончательно нарушил все многолетние планы Москвы по ее безусловному влиянию на политику бакинской администрации. Профессионалы предупреждали об этом уже очень давно.

Реждеп Эрдоган и Ильхам Алиев. Tccb.gov.tr

Кроме того, засылка Турцией тысяч террористов из оккупированной северной Сирии на границу не только Республики Арцах, но и России наносит удар по результатам борьбы России против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, пятилетнюю годовщину которой отмечали в эти дни. Абсолютно не случайно, что террористическая агрессия против Республики Арцах началась 27 сентября, то есть почти в дату начала сирийской антитеррористической операции ВКС РФ 30 сентября 2015 г., что является символическим шагом Эрдогана в качестве мести президенту России Владимиру Путину.

Окончательное международное признание Республики Арцах является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе, ликвидацией планов тройственного террористического союза по новому этапу геноцида армян. А для Азербайджана это стало бы фактором сохранения государственности и ее жизнеспособности.

Автор — кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах

Статья впервые была опубликована на сайте Общества русско-арцахской дружбы.