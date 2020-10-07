Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии не вышла из-под контроля и она лучше, чем во многих странах. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 7 октября заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на брифинге.

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«Грузия управляет этапом пандемии, адаптацией и управляет более эффективно, чем другие, хотя это не является для нас главным определяющим фактором. Мы можем завтра потерять «зеленый» статус, и вернуть его на следующий же день», — сказал Гахария.

Он отметил, что для правительства Грузии главным является забота о здоровье граждан, а также стремление не вводить такие ограничения, которые создадут серьезные неудобства и будут препятствовать восстановлению экономики.

Гахария также заявил, что о необходимости обеспечить в Грузии проведения в условиях пандемии «максимально прозрачных и демократических» выборов в парламент.

Стоит отметить, что в Аджарии накануне прошла массовая акция протеста, участники которой потребовали от властей отменить введенные в регионе ограничения. Несколько человек объявили голодовку.

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