Уфа, , 13:16 — REGNUM Представители парламента Башкирии и Федерации профсоюзов региона подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соглашением предполагается проведение совместной работы в сфере законотворчества, а также решение задач по совершенствованию законодательства в сфере социально-трудовых и связанных с ними отношений. Кроме этого, планируется активизировать участие общественных организаций в правотворческом процессе.

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, в Башкирии профсоюзы имеют право «законодательной инициативы». И Федерация профсоюзов региона активно им пользуется, участвуя в законотворческом процессе, добавил он.

Отмечается, что парламент не раз принимал законы, которые были инициированы Федерацией профсоюзов Башкирии.