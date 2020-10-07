Ново-Огарево, Московская область, , 13:05 — REGNUM США совершили очень опасный шаг, отказавшись от участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого показал 7 октября телеканал «Россия 24».

Путин назвал выход действующей администрации США из договора вторым таким крупным шагом с 2002 года, угрожающим поддержанию международной стабильности и безопасности. Тогда президент Джордж Буш отказался от участия в Договоре по противоракетной обороне.

Теперь Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу, и это не может не беспокоить Москву. Вместе с тем кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) или заключить новый договор.

«А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — отметил Путин.

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