Москва, , 13:02 — REGNUM Министерство внутренних дел предусмотрело механизм, который позволит с пользой распорядиться изъятой древесиной у незаконных лесозаготовителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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"Наше предложение было продиктовано большой практической деятельностью в этом направлении. Это когда незаконно добытая древесина месяцами хранится где-то в тайге, никто за это не отвечает, сотрудники полиции где-то за сотни и тысячи километров не могут её охранять. Она приобретает товарную негодность и потом государству никакого возмещения ущерба в этом вопросе не существует», — заявил Колокольцев.

«Наша позиция была продиктована необходимостью определить: либо Лесхоз, либо Росимущество должны отвечать за эту древесину и должны буквально сразу заниматься её транспортировкой, охраной, реализацией», — подчеркнул он.