Джакарта, , 13:00 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо издал указ о закупке вакцин и проведении вакцинации в условиях пандемии, сообщает Detik.

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По данным источника, внедрение вакцины от COVID-19 будет осуществляться в 2020, 2021 и 2022 годах.

«Закупка вакцины от COVID-19 и внедрение вакцинации должно осуществиться в 2021—2022 годах», — говорится в указе президента.

Глава государства также дал министру здравоохранения полномочия устанавливать закупочную цену на вакцину от COVID-19 с учетом чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за последние 24 часа подтвердили 4538 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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