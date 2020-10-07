Москва, , 12:59 — REGNUM Победа Дональда Трампа на выборах 2016 года стала неожиданной для многих, так что сразу же появились теории заговора. Самым громким обвинением стал сговор штаба Трампа с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«В мае 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер начал долгое расследование по вмешательству России в президентские выборы. В итоге он не нашел доказательств сговора Кремля и Трампа, хотя и признал влияние российских троллей на социальные сети.

Таким образом, результаты расследования сыграли на руку Трампу, в глазах избирателей он стал жертвой клеветы. Однако по разным причинам документы расследования не были пока целиком обнародованы.

И вот Трамп через Твиттер призвал к полной публикации не только расследования Мюллера, но и материалов e-mail-скандала с Хилари Клинтон.

Твиты Трампа появились после того, как директор национальной разведки Джон Рэтклифф рассекретил документы, по которым в 2016 году кандидат Хиллари Клинтон санкционировала «план» по связи кандидата Дональда Трампа с Россией.

Судя по документам, для Хиллари Клинтон это был способ отвлечь общество от скандала с использованием частного почтового сервера.

Тут стоит напомнить, что 22 письма бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которыми она обменивалась через свой частный почтовый ящик, содержали гостайну. То есть скандал с письмами Клинтон может быть прямо связан с клеветой на Трампа.

Вся эта история — яркий и легальный способ для Трампа еще раз показать свою невиновность, напомнить о грехах демократов (в лице Хиллари Клинтон) и тем самым привлечь избирателей.

Получится ли? Пока Трамп уступает в опросах Джо Байдену», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить целиком все материалы, связанные с расследованием дела о так называемом «российском вмешательстве».

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