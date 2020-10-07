Цхинвал, , 12:51 — REGNUM Распространяемые в соцсетях сообщения о готовящемся массовом сокращении государственных служащих в Южной Осетии не соответствуют действительности. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте министерства юстиции республики.

Поводом для опасений стало принятие закона «О системе государственной гражданской службы Республики Южная Осетия», который вступает в силу с 1 января 2021 года, и объявление о скором повышении зарплат госслужащим.

«Ведомство ответственно заявляет, что все ложные обвинения в адрес руководства Республики Южная Осетия о якобы «проваленной работе» по Закону РЮО «О государственной гражданской службе Республики Южная Осетия» и предстоящем сокращении работников, находящихся на государственной гражданской службе, являются беспочвенными и необоснованными и дестабилизируют внутриполитическую обстановку в стране», — говорится в объявлении министерства.

В минюсте отметили, что в Южной Осетии после провозглашения независимости в 1992 году не существовали льготы для госслужащих, а также были проблемы с функционированием института государственной гражданской службы. Президент республики Анатолий Бибилов распорядился начать работу по его формированию, что было поддержано в Москве.

«По запросу министерства юстиции государственные органы представили штатную численность государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия, общее количество которых составляет 2039,5 штатной единицы», — отметили в ведомстве.

Теперь идет работа, как сообщают в министерстве, по определению должностей госслужащих и их распределению по категориям. Также разрабатываются нормативные акты.