Москва, , 12:46 — REGNUM Проведение сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намечено на декабрь текущего года. Об этом 7 октября рассказал замглавы МИД России Александр Панкин на круглом столе в рамках мероприятий «Дни ОДКБ».

«В декабре в Москве запланирована сессия Совета коллективной безопасности. Мы убеждены, что это важное политическое мероприятие ознаменуется субстантивным содержанием», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил, что на данной сессии должно быть проведено подведение итогов председательства России в ОДКБ, выпавшее на непростой для всех период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская сторона гарантировала, что выполнит свои обязательства в сфере коллективной безопасности в случае, если территория Армении будет атакована.