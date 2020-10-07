Киев, 7 октября 2020, 12:49 — REGNUM Украина хочет иметь чёткий согласованный план вступления в Евросоюз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 октября в комментарии изданию «Европейская правда».
По его словам, в ЕС понимают, что Украина является «частью одной большой европейской семьи», а жители страны не должны ни на миг сомневаться в правильности «европейского выбора».
Он отметил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что карательная война в Донбассе ведётся за «европейское мышление» жителей Украины.
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