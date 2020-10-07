Бишкек, , 12:35 — REGNUM В Киргизии по требованию протестующих сегодня выпустили из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что несколькими днями ранее суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в незаконном обогащении и приговорил его к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что уголовное дело против Дуйшенбека Зилалиева возбудили после того, как стало известно о том, что он, занимая государственную должность, не задекларировал около $890 тысяч (69,5 млн рублей), которые хранил в банковской ячейке в коммерческом банке.

Также во время обыска в квартире экс-вице-премьера сотрудники киргизстанских правоохранительных органов обнаружили особо крупную сумму денег и документы на большое количество незадекларированной недвижимости.

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