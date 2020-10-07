Москва, , 12:33 — REGNUM Президент Росси Владимир Путин надеется, что текущая политическая турбулентность в Киргизии завершится «быстро без каких-либо потерь». Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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По словам президента, Россия помогает укрепить экономику Киргизии.

«Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, во вхождении как раз в пространство Евразийского экономического союза. Там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее.

Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации».

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