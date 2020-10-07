Киев, , 12:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи вечером 6 октября обсудили ряд вопросов, касающихся украинско-российских отношений.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба украинской политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, был затронут актуальный для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и РФ вопрос о возможной частичной отмене санкций.

«Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят сложный характер в последние годы. И в первую очередь экономические, торговые отношения. Это связано в том числе и с санкционным режимом, который был введен властями Украины, господином Порошенко», — сказал Медведчук.

Он уточнил, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции ко нему и к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились совет ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности.

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», — подчеркнул Медведчук.

В ответ президент России подчеркнул, что не Москва вводила соответствующие санкции.

«Все, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что Вы имеете в виду, у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции. — Ред.) в России, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить», — заявил Путин.

Также президент РФ выразил надежду на то, что отношения между Украиной и Россией будут восстановлены.

«Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема… Тем не менее готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет», — сказал Путин.

«Знаю, что вы занимаете, несмотря ни на какие сложности, ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений. Причем на всех уровнях. Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению отношений. Надеемся, что у Вас прибавится сторонников в этом отношении», — заявил российский лидер, добавив, что готов начать работу по снятию санкций, о которых говорил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что Украина несколько раз вводила санкции против России, ужесточала и расширяла как при президенте Петре Порошенко, так и нынешней власти. Ответные санкции России включали продуктовое эмбарго с 1 января 2016 года, санкции против физических лиц, компаний и запреты на поставки определенных групп товаров, которые принимались и неоднократно расширялись в ответ на действия Киева.

Стоит отметить, что вместе с введением санкций России на Украине началось стабильное падение уровня промышленного производства.