Москва, , 12:19 — REGNUM Годы руководства страной вызывают ощущение трансформации из человека в функцию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сохранил человеческие черты характера, в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

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По словам российского лидера, его университетские друзья говорят, что изменений в нём почти не произошло. Он предположил, что им со стороны виднее.

«И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — сказал Путин и добавил, что ему «все-таки удается сохранить такие человеческие качества».

Президент признал, что его обязанности накладывают отпечаток на общение с друзьями и близкими людьми. Однако такая работа сопряжена с большой моральной отдачей, ведь люди оказывают доверие, а это очень важно.

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