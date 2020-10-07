Москва, , 12:11 — REGNUM В России за гражданами следят более 300 тыс. камер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в Совфеде.

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По его словам, свыше 300 тыс. камер видеонаблюдения размещены в России для фиксации правонарушений, половина из них размещена в местах массового пребывания людей.

Кроме того, министр выступил за повышение штрафов за повторные правонарушения.