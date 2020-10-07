Ереван, , 12:10 — REGNUM В контрнаступление перешла 6 октября армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на северном направлении линии соприкосновения. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Вчера около 14:00 (13:00 мск) подразделения специальных сил армии обороны Арцаха (НКР) при активном участии отряда «Волонтерское движение» перешли в контрнаступление на северном направлении фронта», — написал в своем сообщении Ованнисян.

Также он уточнил, что в результате этого армянская сторона значительно улучшила свои позиции, возвратив высоту Варангатаг (Луласаз).

При этом официальный представитель армянского минобороны отметил, что в данный момент боевые действия в зоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов заявил, что азербайджанская армия не использует запрещённые виды вооружения во время боевых действий в Нагорном Карабахе.