Москва, , 12:01 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на компенсациях родителям, чьи дети перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса или ОРВИ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

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«Необходимо решить вопрос с предоставлением родителям компенсации на тот случай, если во время «удалёнки» им потребуется взять отпуск за свой счёт для ухода за детьми. Уже сейчас в целом по стране на дистанционное обучение снова переводят тысячи классов», — отметил Миронов.

Поскольку ситуация с коронавирусом тревожная, число родителей, которые будут вынуждены взять такой отпуск может увеличиваться, и им потребуется помощь со стороны государства, подчеркнул парламентарий.