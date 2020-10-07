Варшава, , 12:00 — REGNUM Председатель исполнительного комитета правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский сообщил, что законопроект об административно-территориальной реформе поступит на голосование в Сейм не позднее ноября. Об этом передает Polskie Radio 24.

Реформа будет заключаться в разделении Мазовецкого воеводства — самого крупного в республике с центром в Варшаве — на два новых воеводства: Варшавское и Мазовецкое.

Соболевский подчеркнул, что раздел воеводства уже давно входит в программу «Объединенных правых», и политики не отказываются от этой концепции. «Это наш программный пункт. Мы говорили об этом во время нескольких избирательных кампаний, не только парламентских, но и местных, и мы хотим приступить к его реализации», — отметил политик.

Глава исполнительного комитета «Права и справедливости» также раскрыл, что в настоящее время прорабатываются детали проекта данной территориальной реформы.

По его словам, будет создан календарный план мероприятий, связанных с разделением воеводства. «Одним из главных этапов будут местные выборы в региональные советы Варшавского и Мазовецкого воеводств», — объявил Кшиштоф Соболевский и добавил, что эти выборы состоятся в 2021 году.