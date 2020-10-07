Киев, , 12:00 — REGNUM Член фракции политической партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз призывает не допустить ввоза на территорию Украины российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Верховная Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующее заявление политика обнародовано сегодня, 7 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Фриз направила депутатское обращение в министерство здравоохранения и службу безопасности Украины, требуя от ведомств предоставить публичные гарантии неиспользования «потенциально опасного вещества».

«Возникает вопрос… о намерениях определенных лиц ввезти на территорию Украины опасные медицинские препараты иностранного происхождения, которые не соответствуют стандартам, не сертифицированы в Украине и могут быть опасны для здоровья человека «, — отметила парламентарий фракции «ЕС».

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент России Владимир Путин принял народного депутата Рады, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В рамках переговоровМедведчук поинтересовался у возможностью поставки на Украину российской вакцины от коронавируса. В свою очередь, российский лидер отметил, что для взаимодействия по вакцине нужен официальный запрос от украинских властей.