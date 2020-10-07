Кигали, , 12:03 — REGNUM В правительстве Руанды прокомментировали информацию о том, что президент Руанды Поль Кагаме назначил 19-летнего подростка на пост министра технологий и развития. Об этом сообщает газета The Standard.

В заявлении министра иностранных дел Руанды Винсента Бируты говорится, что информация о назначении 19-летнего юноши на министерский пост — «фейковые новости».

По словам репортеров, информация о назначении Патрика Нкуринзы на пост министра технологий и развития неоднократно публиковалась в социальных сетях по всей Восточной и Западной Африке.

«Действительно, этот маленький гений обрел известность после получения степени бакалавра в 14 лет и впоследствии получил докторскую степень в области цифровой телемеханики», — заявил Бирута.

«Патрик — по-настоящему одаренный человек, он разработал несколько приложений, которые позволяют его стране повысить эффективность во многих областях экономики», — отмечается в заявлении.

Бирута добавил, что в правительстве Руанды нет должности министра инновационных технологий и развития.