Киев, , 12:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба офиса президента Украины.

По данным пресс-службы главы государства, он планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Кроме того, Зеленский встретится со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посетит лондонскую биржу и поговорит с британскими инвесторами.

В ходе визита Зеленского планируется подписание нового украино-британского соглашения о стратегическом партнёрстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что готовящееся к подписанию соглашение между двумя странами «удивит» общественность.

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