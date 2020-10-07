Джакарта, , 11:55 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монарно заявил, что 17% граждан в стране не верят, что могут заразиться коронавирусом, сообщает Antara.

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Известно, что эта цифра в 17% эквивалентна 44,9 млн человек, это очень и очень высокая цифра.

По его словам, рост числа новых случаев и смертей из-за COVID-19 в Индонезии увеличивается, но всё ещё есть некоторые жители страны, кто этому не верит.

Дони Монарно заявил, что пока вакцина от коронавируса не найдена, лучшая вакцина в настоящее время — это следование санитарному протоколу.

«Носите маску, держитесь на расстоянии, избегайте скопления людей, чаще мойте руки», — призвал глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели совместные военные учения с силами обороны Японии.

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