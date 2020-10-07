Париж, , 11:56 — REGNUM С просьбой о рассмотрении вероятных вариантов финансовой поддержки Белоруссии в случае смены власти в республике обратилась к членам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская. Она заявила об этом 7 октября на заседании комитета по иностранным делам по видеосвязи.

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«Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Белоруссии», — приводит слова Тихановской ТАСС.

Также она отметила, что жители Белоруссии могут построить новую страну «будущего, свободы», однако это, по мнению экс-кандидата, не выйдет без поддержки французских властей.

В то же время Тихановская призвала Францию и другие страны-участницы Евросоюза к оказанию максимально возможного давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Санкции очень важны, но их недостаточно. Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Белоруссии», — сказала она.

При этом экс-кандидат заявила о необходимости поддержки со стороны ЕС «независимых СМИ, гражданских, студенческих организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии отозвали своего посла из Белоруссии для консультаций.