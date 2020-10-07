Москва, , 11:52 — REGNUM Глава МВД Владимир Колокольцев назвал анахронизмом штрафы в сто рублей и выступил за серьезное увеличение санкций за повторное правонарушение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

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"Величина штрафа в размере 100 рублей стала анахронизмом. Это не штраф, а предупреждение», — отметил Колокольцев.

По его мнению, при повторном нарушении необходимо ужесточение наказания, а там, где можно ограничиться предупреждением, гражданина строго не привлекать к административной ответственности.

Однако наказание должно быть адекватно общественной опасности деяния.

«Например, в области безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин в год десятки, сотни раз нарушает… никакие штрафные санкции его не остановят, значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин для себя сделал ввод: либо он лишится водительского удостоверения, либо он будет вести законопослушный образ жизни», — сказал министр.

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