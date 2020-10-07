Москва, 7 октября 2020, 11:52 — REGNUM Глава МВД Владимир Колокольцев назвал анахронизмом штрафы в сто рублей и выступил за серьезное увеличение санкций за повторное правонарушение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МВД рассказывает о борьбе с преступностью в России: все новости»
"Величина штрафа в размере 100 рублей стала анахронизмом. Это не штраф, а предупреждение», — отметил Колокольцев.
По его мнению, при повторном нарушении необходимо ужесточение наказания, а там, где можно ограничиться предупреждением, гражданина строго не привлекать к административной ответственности.
Однако наказание должно быть адекватно общественной опасности деяния.
«Например, в области безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин в год десятки, сотни раз нарушает… никакие штрафные санкции его не остановят, значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин для себя сделал ввод: либо он лишится водительского удостоверения, либо он будет вести законопослушный образ жизни», — сказал министр.
Читайте развитие сюжета: Глава МВД предлагает ужесточить штрафы при повторном нарушении